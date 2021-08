Prato, 130 anziani in quarantena nelle Rsa. Positivi due operatori (Di giovedì 5 agosto 2021) Prato, 5 agosto 2021 - Due residenze sanitarie assistite di Prato sono state sottoposte a regime di quarantena per la presenza di due operatori sociosanitari Positivi al Covid che prestano servizio ... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 agosto 2021), 5 agosto 2021 - Due residenze sanitarie assistite disono state sottoposte a regime diper la presenza di duesociosanitarial Covid che prestano servizio ...

