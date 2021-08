Ostuni, troppo rumore: l’ex assessore di Sinistra Italiana fa il giustiziere con la mazza in strada (video) (Di giovedì 5 agosto 2021) «Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare». La furia dell’ex assessore di Sinistra Italiana, del Comune di Ostuni, Matteo Tanzarella è diventata rapidamente virale.L’esponente politico è residente nel centro storico della città, a pochi passi da piazza della Libertà. Nel cuore della notte, infastidito dalla musica alta, è sceso in strada e ha devastato con una mazza una cassa acustica portatile. In quel mimento, attorno alla cassa stavano ballando decine di ragazzi. LEGGI ANCHE Lerner delirante su Voghera: "I leghisti sparano ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) «Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare». La furia deldi, del Comune di, Matteo Tanzarella è diventata rapidamente virale.L’esponente politico è residente nel centro storico della città, a pochi passi da piazza della Libertà. Nel cuore della notte, infastidito dalla musica alta, è sceso ine ha devastato con unauna cassa acustica portatile. In quel mimento, attorno alla cassa stavano ballando decine di ragazzi. LEGGI ANCHE Lerner delirante su Voghera: "I leghisti sparano ...

gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Ostuni, troppo rumore: l’ex assessore di Sinistra Italiana fa il giustiziere con la mazza in strada (video) https://t.c… - SecolodItalia1 : Ostuni, troppo rumore: l’ex assessore di Sinistra Italiana fa il giustiziere con la mazza in strada (video)… - RunPierwork13 : RT @LucillaMasini: Ostuni. Il volume è troppo alto, ex assessore scende e distrugge la cassa: “Sono le 4, domani devo lavorare'. Se abitass… - MarcG_69 : RT @Borderline_24: #Ostuni, musica troppo alta alle 4 del mattino: scende in strada e rompe lo #Stereo - VIDEO - MarcG_69 : RT @CEustacchi: Ha fatto benissimo non se ne può più #Ostuni #Mazza -