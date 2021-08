Nuovo decreto Draghi: si decide per obbligo Green Pass a docenti e ristoratori. Le restrizioni su navi e aerei (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi dovrebbe tenersi il Cdm per l’atteso Nuovo decreto del governo Draghi. L’esecutivo dovrebbe chiudere sul Green Pass e sulle misure per prevenire i rischi connessi ad una possibile recrudescenza della pandemia, anche nella prospettiva della ripresa dell’anno scolastico. Il governo va verso l’obbligo per il personale scolastico e i trasporti a lunga percorrenza anche se al suo interno è ancora diviso. La Cabina di Regia è in programma alle 11.30, poi ci sarà l’incontro con la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere convocato alle ore ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi dovrebbe tenersi il Cdm per l’attesodel governo. L’esecutivo dovrebbe chiudere sule sulle misure per prevenire i rischi connessi ad una possibile recrudescenza della pandemia, anche nella prospettiva della ripresa dell’anno scolastico. Il governo va verso l’per il personale scolastico e i trasporti a lunga percorrenza anche se al suo interno è ancora diviso. La Cabina di Regia è in programma alle 11.30, poi ci sarà l’incontro con la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere convocato alle ore ...

