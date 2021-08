“Non ti dimenticheremo”. Addio Mattia, morto a 27 anni. Era rientrato in paese per le vacanze (Di giovedì 5 agosto 2021) Un gravissimo incidente della strada si è verificato stamattina, all’alba, sulla strada Modica – Marina di Modica, in Sicilia. La vittima è un giovane di 27 anni di origine tunisina ma che vive da tantissimi anni a Modica ed è naturalizzato italiano. Come riporta il quotidiano locale Ragusa Oggi, Mattia Hichri era a bordo della sua auto, una mercedes classe A che si è scontrata contro un’autobotte per cause ancora in fase di accertamento: secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha invaso la carreggiata opposta, forse a causa di un colpo di sonno del guidatore. Il giovane si era laureato a Siena ed era rientrato in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Un gravissimo incidente della strada si è verificato stamattina, all’alba, sulla strada Modica – Marina di Modica, in Sicilia. La vittima è un giovane di 27di origine tunisina ma che vive da tantissimia Modica ed è naturalizzato italiano. Come riporta il quotidiano locale Ragusa Oggi,Hichri era a bordo della sua auto, una mercedes classe A che si è scontrata contro un’autobotte per cause ancora in fase di accertamento: secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha invaso la carreggiata opposta, forse a causa di un colpo di sonno del guidatore. Il giovane si era laureato a Siena ed erain ...

