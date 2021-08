Napoli arrivato in Abruzzo: positivo un azzurro, era in campo col Wisla Cracovia (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Napoli è da oggi in Abruzzo per la seconda parte del ritiro estivo – dopo la prima tranche a Dimaro – che durerà fino al 14 agosto. La squadra di Spalletti è giunta a Castel di Sangro dopo aver appreso della positività al covid19 di Filippo Costa, difensore azzurro che non ha mai giocato con la prima squadra in questi due anni ed è stato in prestito al Bari e alla Virtus Entella, ma ieri ha preso parte all’amichevole con il Wisla Cracovia, entrando al 25? del secondo tempo al posto di Malcuit. Costa è risultato positivo a un tampone ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilè da oggi inper la seconda parte del ritiro estivo – dopo la prima tranche a Dimaro – che durerà fino al 14 agosto. La squadra di Spalletti è giunta a Castel di Sangro dopo aver appreso della positività al covid19 di Filippo Costa, difensoreche non ha mai giocato con la prima squadra in questi due anni ed è stato in prestito al Bari e alla Virtus Entella, ma ieri ha preso parte all’amichevole con il, entrando al 25? del secondo tempo al posto di Malcuit. Costa è risultatoa un tampone ...

Calcio: Napoli arrivato in Abruzzo per secondo ritiro estivo

