Advertising

fladig : Oltre 990 morti nel Med.Centrale Migranti costretti ad aspettare per ore prima di essere soccorsi In migliaia ripor… - FirenzePost : Migranti: 10 morti in un incidente al confine Usa-Messico, si ribalta un furgone - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa: nuova strage immigrati, almeno 10 morti in incidente: (ANSA) - WASHINGTON, 04 AGO - Nuova str… - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Texas, furgone con a bordo migranti si ribalta: 11 morti #texas - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Texas, furgone con a bordo migranti si ribalta: 11 morti #texas -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti morti

TGCOM

... stima infatti che ad aver perso la vita per raggiungere l'arcipelago nei primi sei mesi del 2021 siano state 1922 persone, contando tra le vittime sia iufficiali che idi cui non si ...Negli anni ottanta e alla fine dei settanta, c'erano circa 2000assassinati all'anno, in ... in qualità di ministro, per avere impedito per una decina di giorni lo sbarco di alcuni. Non ...Nuova strage di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico: almeno 10 le vittime di un incidente che ha coinvolto un furgone che trasportava una trentina di persone in Texas migranti-10-morti-in-un ...«Pensiamoci: il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande dell’Europa». Queste le parole di Francesco lo scorso 13 giugno, una settimana prima della Giornata mondiale del rifugiato. Per celebrar ...