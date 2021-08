Messico-Giappone oggi in tv | data | orario e diretta streaming finale bronzo calcio maschile Tokyo 2020

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il torneo divalevole per i Giochi Olimpici dista per concludersi. In attesa delladel torneoal Saitama Stadium andrà in scena, un confronto che assegnerà la medaglia die che si preannuncia altamente spettacolare . Ild’inizio è fissato alle ore 13:00 italiane (20 a) di venerdì 6 luglio; la partita sarà trasmessa insu Discovery+, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live ...

Advertising

sportli26181512 : CM Scommesse: Ligue 1, il Monaco parte forte. Messico-Giappone, il bronzo va a...: Apertura di Ligue 1 dove...… - RudiGhedini : #Tokyo2020. 13 – #Basket, #Calcio, #Volley: le 24 semifinalista dei 3 grandi tornei a squadre offrono un buon indic… - corradopani2 : @HydraTheBlue @AndreaPluchino3 @AlekosPrete @Anpinazionale @Italiantifa @PBerizzi @ODNDItalia @emanuelefiano… - DaniloServadei : Ufficiale: Giappone-Messico domani alle ore 11:00 #Tokyo2020 - DaniloServadei : Cambia l'orario di Giappone-Messico! Si gioca domani alle 11 italiane e non alle 13 @alexcobra11 @_alex91_… -

Ultime Notizie dalla rete : Messico Giappone

Il Veggente

Alle 14 invece la finale di calcio donne tra Svezia e Canada, alle 11si affrontano per la medaglia di bronzo. Dulcis in fundo la staffetta maschile 4x100 con il ritorno di Jacobs ...A pranzo ancora Olimpiade e ancora, per la medaglia di bronzo. Si bissa la partita di qualche giorno fa quando nel girone i nipponici vinsero andando subito in vantaggio di due. ...La squadra di Mike Scioscia supera 7-2 gli attuali campioni in carica e raggiunge così i padroni di casa nipponici per contendersi sabato alle 19 locali a Yokohama la medaglia d'oro nel baseball delle ...Alle 3.20 Agiurgiuculese e Baldassarri in pedana, dalle 9.30 la 20 km femminile con la Giorgi. Chamizo cerca un bronzo nella lotta 74kg, azzurre in finale nell'Americana di ciclismo. Alle 15.50 la sta ...