Mercati cauti. Milano si allinea

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, in attesa della partenza di Wall Street. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,186. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.814,5 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 68,26 dollari per barile. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +108 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,52%. Tra i ...

Advertising

doveinvestire1 : Sui #mercati gli investitori rimangono cauti nei confronti degli asset più rischiosi poiché le prospettive a breve… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati cauti

ilmessaggero.it

Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee , così come a Piazza Affari, in attesa della partenza di Wall Street. Sul mercato valutario, poco mosso l' Euro / Dollaro USA , ...I principali indici di Borsa a livello globale rimangonoin attesa dei dati sul mercato del lavoro a stelle e strisce in agenda domani. Tra gli operatori deifinanziari rimangono i crescenti timori sulla diffusione della variante Delta di ...(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, in attesa della partenza di Wall Street. Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro ...La Boe lascia i tassi fermi. Bce vede ripresa in III trim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - Le Borse europee si muovono in cauto rialzo a meta' seduta, con i future americani posit ...