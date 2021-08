Lukaku out, Messi in: il web si scatena sull’Inter [FOTO] (Di giovedì 5 agosto 2021) L’addio di Messi al Barcellona rappresenta sicuramente la notizia del giorno. Il club ha comunicato ufficialmente il divorzio, si tratta di una doccia fredda per i tifosi blaugrana. La Pulce non ha accettato l’offerta del club spagnolo, il mancato accordo riguarda anche dubbi sull’aspetto tecnico per la prossima stagione. Adesso è pronta ad aprirsi una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni dell’argentino. In pole c’è sicuramente il Psg, il club francese è in grado di convincere Messi dal punto di vista economico ma anche tecnico. Il Psg può già contare su calciatori di primissimo livello, la prospettiva per Messi è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 agosto 2021) L’addio dial Barcellona rappresenta sicuramente la notizia del giorno. Il club ha comunicato ufficialmente il divorzio, si tratta di una doccia fredda per i tifosi blaugrana. La Pulce non ha accettato l’offerta del club spagnolo, il mancato accordo riguarda anche dubbi sull’aspetto tecnico per la prossima stagione. Adesso è pronta ad aprirsi una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni dell’argentino. In pole c’è sicuramente il Psg, il club francese è in grado di convinceredal punto di vista economico ma anche tecnico. Il Psg può già contare su calciatori di primissimo livello, la prospettiva perè ...

Advertising

Juv3Maxim : RT @LucaBendoni: Altro giro, altri cartelli. Questa volta un tifoso passa e li lancia sulla porta della sede #Inter. 'Leave Inter now' '#Su… - brikko69 : RT @LucaBendoni: Altro giro, altri cartelli. Questa volta un tifoso passa e li lancia sulla porta della sede #Inter. 'Leave Inter now' '#Su… - FlaminiaNotari1 : RT @LucaBendoni: Altro giro, altri cartelli. Questa volta un tifoso passa e li lancia sulla porta della sede #Inter. 'Leave Inter now' '#Su… - fedemugello : @BBilanShit lautaro lukaku out, dybala zapata in, + cash. Se poi ti rientra un annetto x Leo Messi...?????????? - _albertomigoni : FANTAMERCATO x sdrammatizzare Out Lukaku In Messi Firmeresti ? -