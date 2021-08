Lavori stradali ‘da incubo’: si apre una voragine e sprofonda la fresatrice (Di giovedì 5 agosto 2021) Paura alle porte di Roma, dove si è aperta una grossa voragine in strada che ha inghiottito un veicolo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Aldo Moro, a Frattocchie, dove erano in corso dei Lavori di pavimentazione stradale. A sprofondare, infatti, è stata proprio la fresatrice. Sembrerebbe che nessuna persona sia rimasta ferita. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Paura alle porte di Roma, dove si è aperta una grossain strada che ha inghiottito un veicolo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Aldo Moro, a Frattocchie, dove erano in corso deidi pavimentazione stradale. Are, infatti, è stata proprio la. Sembrerebbe che nessuna persona sia rimasta ferita. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Lavori stradali ‘da incubo’: si apre una voragine e sprofonda la fresatrice - SettenewsWeb : Sono stati spostati di un giorno i lavori notturni di asfaltatura di alcune strade a Legnano: a causa dei temporali… - atm_informa : ?? #bus62 > Sire Raul: per consentire lavori stradali in piazza Buozzi deviamo le vetture della linea, che saltano l… - mony76 : RT @Zetaricordi: Che i #novax non stavano bene di testa era chiaro ma ora esagerano. PS è la sede temporanea della ditta per i lavori strad… - romamobilita : Linee 913 e n913 deviate per lavori stradali in viale delle Medaglie d'Oro. Soppressa fermata n. 75772. -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori stradali Bentley Systems annuncia l'acquisizione di Imago da parte di Seequent ... tra cui la costruzione di gallerie stradali e ferroviarie, il rilevamento e la gestione delle ... la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, impianti idrici e fognari, lavori ...

Sicurezza stradale: interrogazione dei consiglieri Vincenzo Bucci ed Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) ... quanti sinistri stradali dal 2016 ad oggi vedono coinvolti dei velocipedi o ciclomotori a causa di cedimenti del manto stradale derivante da lavori eseguiti per scavi di installazione e manutenzione ...

Lavori stradali: settimana di Ferragosto senza cantieri sull'autostrada A4 VeronaSera I soldi ci sono, i lavori no. Due Mari ancora ferma E due. Per la seconda volta in sei anni il completamento della E78 “Due Mari” resta appeso alle valutazioni di un ministero. E per la seconda volta la questione riguarda le terre di scavo da rimuovere ...

Monza, lavori pubblici: asfaltatura serale e notturna per via Lecco Si concentrano sulle asfaltature delle strade e l’adeguamento delle scuole i cantieri avviati dal Comune di Monza nell’estate 2021: «In questi giorni – afferma il vicesinda ...

... tra cui la costruzione di galleriee ferroviarie, il rilevamento e la gestione delle ... la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, impianti idrici e fognari,...... quanti sinistridal 2016 ad oggi vedono coinvolti dei velocipedi o ciclomotori a causa di cedimenti del manto stradale derivante daeseguiti per scavi di installazione e manutenzione ...E due. Per la seconda volta in sei anni il completamento della E78 “Due Mari” resta appeso alle valutazioni di un ministero. E per la seconda volta la questione riguarda le terre di scavo da rimuovere ...Si concentrano sulle asfaltature delle strade e l’adeguamento delle scuole i cantieri avviati dal Comune di Monza nell’estate 2021: «In questi giorni – afferma il vicesinda ...