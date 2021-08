Incendi dolosi | boom nel 2020 | cresciute di un quinto le aree bruciate Record negativo in Campania

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Glie colposi nelsono stati 4.233 e hanno toccato oltre 62.260 ettari, che è una cifra spropositata; 552 persone denunciate, 18 arrestate, 79 sequestri. Quello che è preoccupante è che la variazione rispetto al 2019 è che i reati sono aumentati dell’8%; la superficie boscata e non boscata bruciata è aumentata del 18%, cioè unin più è stato bruciato; le persone denunciate sono state un 25% in più; le persone arrestate l’80% in più; ci sono stati meno sequestri. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nella sua informativa in aula alla Camera sullo sviluppo dei gravi ...

PUGLIA - Incendi triplicati in Puglia nell'estate 2021 con danni per milioni di euro all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo, con le fiamme che ...
Incendi, Cingolani alla Camera: "Problema dovuto all'azione congiunta di cambiamento climatico, mancata manutenzione e dolo".