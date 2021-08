Il saggio erotico sulla fine del mondo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 5 agosto 2021) Non poté non notare che quella mattina era molto più buio di quanto si aspettasse. Era forse nuvoloso? Avrebbe dovuto aprire gli occhi per quello, ma era già un miracolo che fosse in piedi. Arrivò alla cassetta della posta ma ci trovò solo la bolletta della luce. La rimise dentro e si rincamminò verso casa. Entrò, chiuse la porta, sbadigliò… e poi di colpo realizzò qualcosa. Spalancò gli occhi e si bloccò tipo Windows 95 con più di trestre aperte. Aveva un’espressione di similparesi facciale. Aveva davvero visto quel che aveva visto? Sapeva di essere abbastanza rincoglionito da non potersi fidare dei suoi sensi. Si versò il caffè in una tazzina e si riaffacciò dalla ...