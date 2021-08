Il giocatore del Napoli Costa è positivo al Covid: ieri era in campo contro il Wisla Cracovia (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la positività al coronavirus di Filippo Costa che ieri era in campo contro il Wisla. La squadra è arrivata nel ritiro di Castel di Sangro. Alloggerà a Rivisondoli. Il calciatore Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato questa mattina dopo che lo stesso aveva accusato dei sintomi. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Il gruppo continuerà l’attività secondo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Il, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la positività al coronavirus di Filippocheera inil. La squadra è arrivata nel ritiro di Castel di Sangro. Alloggerà a Rivisondoli. Il calciatore Filippoè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato questa mattina dopo che lo stesso aveva accusato dei sintomi. Ilnon ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Il gruppo continuerà l’attività secondo ...

Advertising

MarcoBovicelli : #Lukaku,pronta una nuova offerta del #Chelsea da 130 mln all’#Inter e di 12 più bonus al giocatore: l’attaccante ha… - FBiasin : #Romero - costato 18 milioni - va al #Tottenham per 50+5 milioni. In un anno, l’#Atalanta ha triplicato il valore… - TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE Il Torino Football Club comunica di aver acquisito dal @necnijmegen, a titolo temporaneo con opzione… - RidTheRock : ??”La veritá è che per #Demiral non c’erano offerte che si avvicinassero ai 40M. Oltretutto nessuno offriva un obbli… - AlessandroVig0 : @FusatoRiccardo Il problema non è Lukaku. Detto questo se ti mettono alla porta dopo averti detto che eri il giocat… -