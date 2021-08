Huawei Band 4 Pro, fitness tracker in offerta sul Web (Di giovedì 5 agosto 2021) Se siete interessati all’acquisto del vostro primo fitness tracker e cercate una soluzione completa ma economica, potreste rivolgervi allo Huawei Band 4 Pro, un dispositivo ragionevolmente completo ma economico, ancora più appetibile grazie ad alcune offerte sul Web. Su Amazon lo troviamo a 46,09 euro anziché 79,90 euro. Per chi preferisce acquistare altrove invece si trova a un prezzo di poco superiore su MediaWorld, dov’è proposto a 59,99 euro. Dotato di un’estetica gradevole e minimale ha nel display AMOLED da 0,95 pollici di diagonale il suo principale punto di forza, essendo questo tipo di pannelli facilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Se siete interessati all’acquisto del vostro primoe cercate una soluzione completa ma economica, potreste rivolgervi allo4 Pro, un dispositivo ragionevolmente completo ma economico, ancora più appetibile grazie ad alcune offerte sul Web. Su Amazon lo troviamo a 46,09 euro anziché 79,90 euro. Per chi preferisce acquistare altrove invece si trova a un prezzo di poco superiore su MediaWorld, dov’è proposto a 59,99 euro. Dotato di un’estetica gradevole e minimale ha nel display AMOLED da 0,95 pollici di diagonale il suo principale punto di forza, essendo questo tipo di pannelli facilmente ...

