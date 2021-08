Golf GTI 25th Anniversary: la speciale più speciale (Di giovedì 5 agosto 2021) Tra le tante Volkswagen Golf da mettere in garage per collezione, la GTI 25th Anniversary è tra quelle da non perdere. Con una produzione in serie limitata (1800 pezzi in tutto il mondo), essa nasce per celebrare i 25 anni della mitica compatta sportiva la cui epopea è iniziata nel 1977. Ma questo esemplare è Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Tra le tante Volkswagenda mettere in garage per collezione, la GTIè tra quelle da non perdere. Con una produzione in serie limitata (1800 pezzi in tutto il mondo), essa nasce per celebrare i 25 anni della mitica compatta sportiva la cui epopea è iniziata nel 1977. Ma questo esemplare è

Ultime Notizie dalla rete : Golf GTI Volkswagen ID.4 - Al volante della GTX La versione ad alte prestazioni della Suv a batteria vanta anche una gestione elettronica della dinamica più raffinata (derivata dalle Golf GTI e R) e sospensioni adattive. Esteticamente la si ...

Volkswagen svela il SUV sportivo Atlas Cross Sport GT Concept L'idea di questo modello è arrivata a seguito del lancio sul mercato americano delle sportive Golf GTI e Golf R. Secondo Scott Keogh , CEO di Volkswagen America, c'era la volontà di portare il DNA ...

Quanto paghereste per una Volkswagen Golf GTI del 2002 con 13 km? Motor1 Italia Le dieci migliori hot hatchback del 2021 Quando si tratta dell’equilibrio tra prestazioni, costi e usabilità quotidiana, nessun altro tipo di auto ad alte prestazioni lo fa meglio delle hot hatchback non troppo umili. Ecco la nostra classifi ...

Quanto paghereste per una Volkswagen Golf GTI del 2002 con 13 km? Una Volkswagen Golf GTI del 2002 in edizione 25th Anniversary con 13 km percorsi è stata venduta all'asta in Inghilterra per 45mila euro. Solo 1800 prodotte ...

