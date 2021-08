Giulia Salemi e Pierpaolo sul traghetto delle vacanze, poi la 'brutta notizia' a bordo: 'Non ci credo...' (Di giovedì 5 agosto 2021) e Pierpaolo Pretelli sul traghetto delle vacanze, poi la 'brutta notizia' a bordo: ' Non ci credo... '. L'influencer italo - persiana ha appena pubblicato sulle stories di Instagram una serie di video ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) ePretelli sul, poi la '' a: ' Non ci... '. L'influencer italo - persiana ha appena pubblicato sulle stories di Instagram una serie di video ...

Advertising

fanpage : Per l’occasione la modella italo persiana ha scelto un elegante abito nero, uno dei suoi colori preferiti #prelemi - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - iosonoestanca : @vogliadiniente Credo che mi venderei l’anima per essere come Giulia Salemi - viviconcoerenza : RT @MondoTV241: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi? Ecco il nostro punto di vista #giuliasalemi #pierpaolopretelli #prelemi ht… - leggoit : Giulia Salemi e Pierpaolo sul traghetto delle vacanze, poi la 'brutta notizia' a bordo: «Non ci credo...» -