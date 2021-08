Francia, via libera dalla Corte costituzionale al pass sanitario obbligatorio. Freno sul lavoro: «Non si può licenziare chi non ce l’ha» (Di giovedì 5 agosto 2021) Nonostante le numerose e partecipate proteste di piazza viste nelle ultime settimane, anche in Francia arriva il via libera definitivo al pass sanitario. L’attesissima decisione sulla misura fortemente voluta dal presidente francese Emmanuel Macron per contrastare il Coronavirus è arrivata dal Consiglio costituzionale di Parigi, l’equivalente francese della Corte costituzionale. A partire da lunedì 9 agosto il pass sarà dunque obbligatorio per accedere a una serie di luoghi aperti al pubblico, come bar, ristoranti e trasporti a lunga ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Nonostante le numerose e partecipate proteste di piazza viste nelle ultime settimane, anche inarriva il viadefinitivo al. L’attesissima decisione sulla misura fortemente voluta dal presidente francese Emmanuel Macron per contrastare il Coronavirus è arrivata dal Consigliodi Parigi, l’equivalente francese della. A partire da lunedì 9 agosto ilsarà dunqueper accedere a una serie di luoghi aperti al pubblico, come bar, ristoranti e trasporti a lunga ...

