Covid, Gimbe: “Rallenta aumento contagi ma più ricoveri e intensive” (Di giovedì 5 agosto 2021) Rallenta la crescita dei nuovi casi Covid in Italia (+20%), ma aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Sono alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 28 luglio-3 agosto 2021. Rispetto ai 7 giorni precedenti, si osserva un incremento dei contagi registrati (38.328 contro 31.963, il 19,9% in più) e una sostanziale stabilità dei decessi: 120 negli ultimi 7 giorni (di cui 12 relativi a periodi pregressi) contro i 111 della settimana precedente (+8,1%), con una media di 17 al giorno rispetto ai 16 della settimana ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021)la crescita dei nuovi casiin Italia (+20%), ma aumentano ie le terapie. Sono alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazionerelativo alla settimana 28 luglio-3 agosto 2021. Rispetto ai 7 giorni precedenti, si osserva un incremento deiregistrati (38.328 contro 31.963, il 19,9% in più) e una sostanziale stabilità dei decessi: 120 negli ultimi 7 giorni (di cui 12 relativi a periodi pregressi) contro i 111 della settimana precedente (+8,1%), con una media di 17 al giorno rispetto ai 16 della settimana ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe Coronavirus, GIMBE: rallentano i nuovi casi, ma aumentano i ricoveri Lo registra la Fondazione GIMBE nel consueto monitoraggio settimanale, che questa volta prende in ... Riguardo al vaccino contro il Covid - 19, Cartabellotta aggiunge: 'Il numero di somministrazioni ...

Zona gialla, quali regioni sono a rischio? I dati su ricoveri e terapie intensive Covid, il bollettino del 4 agosto Italia e Lombardia Zona gialla, quali regioni a rischio I dati ... sulla base dell'ultimo report indipendente di Fondazione Gimbe relativo alla settimana 21 - 27 ...

Covid: Gimbe, sale ancora curva epidemiologica in Sardegna - Sardegna Agenzia ANSA Gimbe, 51,6% popolazione valdostana ha completato ciclo vaccinale 6% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale per il Covid-19 (media nazionale 56%) a cui si deve aggiungere un ulteriore 11,1% (9,5%) che ha ricevuto solo la prima dose. E' quanto riportato ...

Gimbe, 51,6% popolazione valdostana completato ciclo vaccinale (ANSA) - AOSTA, 05 AGO - In Valle d'Aosta il 51,6% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale per il Covid-19 (media nazionale 56%) a cui si deve aggiungere un ulteriore 11,1% (9,5%) che ha ri ...

