Clamoroso Inter: si avvicinano le dimissioni! (Di giovedì 5 agosto 2021) Direttamente dalle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza il futuro della dirigenza nerazzurra dopo l’operazione che porterà Romelu Lukaku a vestire la maglia del Chelsea. Queste le parole del noto giornalista: “In tutto questo l’Inter, intesa come proprietà e non dirigenza, ha deciso di rinunciare a Romelu Lukaku. A Marotta rimprovero di aver sottovalutato l’importanza del progetto di cui sopra che, se fosse passato, gli avrebbe semplificato la vita: l’Inter avrebbe ottenuto un centinaio di milioni, fondamentali per trattenere il centravanti belga. Non mi sorprenderei se Marotta e Ausilio si dimettessero“. L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Direttamente dalle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza il futuro della dirigenza nerazzurra dopo l’operazione che porterà Romelu Lukaku a vestire la maglia del Chelsea. Queste le parole del noto giornalista: “In tutto questo l’, intesa come proprietà e non dirigenza, ha deciso di rinunciare a Romelu Lukaku. A Marotta rimprovero di aver sottovalutato l’importanza del progetto di cui sopra che, se fosse passato, gli avrebbe semplificato la vita: l’avrebbe ottenuto un centinaio di milioni, fondamentali per trattenere il centravanti belga. Non mi sorprenderei se Marotta e Ausilio si dimettessero“. L'articolo proviene da ...

Advertising

GoalItalia : Perisic per Florenzi: contatti già avviati, Inter e Roma lavorano allo scambio ?? - FraLauricella : La freccia azzurra si prende l’oro. Paltrinieri infinito. Clamoroso all’Inter: #lukaku ai saluti. #zhang accetta… - lore_viga : @AngelOne_ Beh, l'Inter post 2010 in un paio d'anni fece un downgrade clamoroso. - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: '#Lukaku gela l'Inter: vuole il #Chelsea! Si chiude in 48 ore' ? - SOSFanta : ?? Gazzetta: '#Lukaku gela l'Inter: vuole il #Chelsea! Si chiude in 48 ore' ? -