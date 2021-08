Città italiana dei Giovani 2022, ecco il bando. I progetti devono puntare su innovazione, inclusione e sostenibilità (Di giovedì 5 agosto 2021) Favorire il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione dei Giovani alla vita del territorio: questi i requisiti alla base dei progetti che potranno ambire al Premio “Città italiana dei Giovani per il 2022”. Promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani, il bando, pubblicato oggi, è consultabile al seguente link. “Alla luce delle recenti crisi globali – spiega Maria Cristina ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) Favorire il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione deialla vita del territorio: questi i requisiti alla base deiche potranno ambire al Premio “deiper il”. Promosso dal Consiglio Nazionale deiin collaborazione con il Dipartimento delle Politicheli e del Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i, il, pubblicato oggi, è consultabile al seguente link. “Alla luce delle recenti crisi globali – spiega Maria Cristina ...

