Ciclismo | bronzo di Elia Viviani nell’omnium

(Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia diperai Giochi Olimpici di Tokyo. Con un gran recupero nella corsa a punti, il portabandiera azzurro ha chiuso a quota 124. Oro al britannico Matthew Walls con 153 punti, argento al neozelandese Campbell Stewart con 129. “Mi spiace per l’argento perso nel finale, ma per come era partita questa giornata dobbiamo festeggiare. Probabilmente se mi avessero detto che avrei vinto ildopo l’oro di Rio ci avrei messo la firma: ora le motivazioni sono ancora più alte per la Madison di sabato” il commento ...

Dopo lo splendido oro di Rio 2016 , cinque anni più tardi Elia Viviani riesce a confermarsi tra i migliori al mondo e conquista la medaglia dinell' omnium . Ilsu pista azzurro può festeggiare ancora, dopo il trionfo di mercoledì nell'inseguimento a squadre. Il portabandiera azzurro ha chiuso con 124 punti al termine della ...... con questa specialità proposta in una nuova formula (4 prove invece di 6, tutto in un giorno invece di due), il veronese ha conquistato una grande medaglia di. La rimonta ? Il veronese era ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia di bronzo per Elia Viviani nell’omnium ai Giochi Olimpici di Tokyo. Con un gran recupero nella corsa a punti, il portabandiera azzurro ha chiuso a quota 124.Sull’argento sfumato a soli due giri dal termine non fa drammi: “Avrei firmato per un bronzo. Certo dispiace aver perso l ... e sono carico a mille per la madison di sabato”, conclude il ciclista ...