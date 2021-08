Cashback Autostrade: cos’è e come funziona la novità che premia gli automobilisti in coda (Di giovedì 5 agosto 2021) come sappiamo Draghi ha posto fine al Cashback di Stato, prendendo la decisione di sospenderlo. I ritorni economici per gli italiani, però, non sono del tutto finiti: in questi giorni è nata una nuova forma di Cashback e riguarda proprio le Autostrade italiane e gli automobilisti. La proposta è al vaglio dell’Antitrust e del ministero delle Infrastrutture e stanno valutando la possibilità di un rimborso automatico del pedaggio autostradale solo in caso di lunghe code a causa di cantieri in corso. Cashback per le Autostrade: quando si può richiedere La misura era stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021)sappiamo Draghi ha posto fine aldi Stato, prendendo la decisione di sospenderlo. I ritorni economici per gli italiani, però, non sono del tutto finiti: in questi giorni è nata una nuova forma die riguarda proprio leitaliane e gli. La proposta è al vaglio dell’Antitrust e del ministero delle Infrastrutture e stanno valutando la possibilità di un rimborso automatico del pedaggio autostradale solo in caso di lunghe code a causa di cantieri in corso.per le: quando si può richiedere La misura era stata ...

