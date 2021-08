Carolina Marconi in lacrime riabbraccia la sua Zora

(Di giovedì 5 agosto 2021) Due giorni fa la scomparsa della cagnolina diaveva gettato l’ex gieffina nello sconforto. Ieri i tanti messaggi per chiedere aiuto, per avere informazioni sul suo adorato cane. Oggi finalmente l’ha trovata,era stata portata al canile da una signora che l’aveva trovata.ringrazia la signora che è rimasta anonima, ringrazia il suo buon cuore e l’attenzione avuta per la sua cagnolina. L’ha salvata, non l’ha lasciata da sola. Il momento dell’incontro trae la suaè commovente e sui social la...

Advertising

leggoit : Carolina Marconi, l'appello per ritrovare la sua cagnolina Zola: «Lei è la mia vita». IL POST - andreastoolbox : Carolina Marconi ritrova il suo cane Zora È il giorno più bello della mia vita - zazoomblog : Carolina Marconi è disperata : Aiutatemi a ritrovare il mio cane, sto malissimo - zazoomblog : Carolina Marconi sono ore di angoscia per l’attrice: il disperato appello - #Carolina #Marconi #angoscia… - GINA32451015 : RT @giornali_it: Carolina Marconi ha perso il suo cane: “Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo” #4agosto #QuotidianiOnli… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

... si pensa anche al ritorno di Bakayoko Napoli, è ufficiale: le modalità per assistere agli allenamenti a Castel di Sangro CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBha perso il suo cane: "...lancia un appello sul suo profilo Instagram per ritrovare la sua amata cagnolina Zora persa a Roma Nord, in zona Tomba di Nerone - via Cassia. 'Se c'è qualcuno - scrive - che ha visto ...In un video postato su Instagram il momento in cui Carolina Marconi ha potuto riabbracciare Zora, la sua cagnolina ...Carolina Marconi lancia un appello sul suo profilo Instagram per ritrovare la sua amata cagnolina Zora persa a Roma Nord, in zona Tomba di Nerone-via Cassia. «Se ...