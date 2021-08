Calciomercato Inter, proposto Kean: la risposta di Marotta (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Inter: nella ricerca al possibile erede di Lukaku, Raiola avrebbe proposto ai nerazzurri Moise Kean Romelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento al Chelsea. Una cessione dolorosa per l’Inter che dovrà poi andare alla ricerca dell’erede dell’attaccante belga. E tra i nomi in lista, sarebbe arrivata anche una proposta diretta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Mino Raiola avrebbe proposto a Marotta il suo assistito Moise Kean; rientrato all’Everton dopo il mancato riscatto da parte del PSG. Il dirigente ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021): nella ricerca al possibile erede di Lukaku, Raiola avrebbeai nerazzurri MoiseRomelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento al Chelsea. Una cessione dolorosa per l’che dovrà poi andare alla ricerca dell’erede dell’attaccante belga. E tra i nomi in lista, sarebbe arrivata anche una proposta diretta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Mino Raiola avrebbeil suo assistito Moise; rientrato all’Everton dopo il mancato riscatto da parte del PSG. Il dirigente ...

