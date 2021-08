Calcio: Napoli arrivato in Abruzzo per secondo ritiro estivo (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Napoli è da oggi in Abruzzo per la seconda parte del ritiro estivo - dopo la prima tranche a Dimaro - che durerà fino al 14 agosto. La squadra di Spalletti è giunta a Castel di Sangro dopo aver ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilè da oggi inper la seconda parte del- dopo la prima tranche a Dimaro - che durerà fino al 14 agosto. La squadra di Spalletti è giunta a Castel di Sangro dopo aver ...

Advertising

SkySport : Chi è Hincapié, il giovane difensore ecuadoriano che piace al Napoli #SkySport #Napoli - sscnapoli : Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quar… - calabria100x100 : #fondoCvc grazie a #Lazio #Juve #Napoli #Inter e i loro presidenti Rovina del #calcio italiano #SerieA A proposito… - IAMCALCIONAPOL : Giugliano 1928: annunciati i primi nuovi ingaggi - glooit : Calcio: Napoli arrivato in Abruzzo per secondo ritiro estivo leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Calcio: Napoli arrivato in Abruzzo per secondo ritiro estivo Il programma del Napoli prevede due test in Abruzzo: l'8 agosto alle 17.30 giocherà contro l'Ascoli, mentre il 14 il ritiro si chiuderà con un'amichevole di cui non si conosce ancora l'avversario. Il ...

A Castel di Sangro arriva il 'nuovo' Napoli: Spalletti ritrova Insigne Il capitano azzurro ritrova il Napoli e magari ritroverà anche De Laurentiis. A Castel di Sangro si ... Spalletti ha speso belle parole con Insigne, telefonato più volte durante gli Europei di calcio. ...

Zanoli, Napoli costretto ad una scelta: le due ipotesi – TS CalcioNapoli1926.it Calcio: Napoli arrivato in Abruzzo per secondo ritiro estivo Il Napoli è da oggi in Abruzzo per la seconda parte del ritiro estivo - dopo la prima tranche a Dimaro - che durerà fino al 14 agosto. (ANSA) ...

Calcio Napoli, il ritiro inizia con una brutta sorpresa: il terzino Costa positivo al Covid Brutta sorpresa in casa Napoli, proprio nel giorno dell’inizio del ritiro di Castel di Sangro. Il terzino Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato stamattina in ...

Il programma delprevede due test in Abruzzo: l'8 agosto alle 17.30 giocherà contro l'Ascoli, mentre il 14 il ritiro si chiuderà con un'amichevole di cui non si conosce ancora l'avversario. Il ...Il capitano azzurro ritrova ile magari ritroverà anche De Laurentiis. A Castel di Sangro si ... Spalletti ha speso belle parole con Insigne, telefonato più volte durante gli Europei di. ...Il Napoli è da oggi in Abruzzo per la seconda parte del ritiro estivo - dopo la prima tranche a Dimaro - che durerà fino al 14 agosto. (ANSA) ...Brutta sorpresa in casa Napoli, proprio nel giorno dell’inizio del ritiro di Castel di Sangro. Il terzino Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato stamattina in ...