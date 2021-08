Bozza decreto Green pass, per i prof senza certificato stop allo stipendio. Da settembre obbligo su treni e aerei (Di giovedì 5 agosto 2021) «Tutto il personale della scuola e dell’università dovrà esibire il Green pass, in alternativa il rapporto di lavoro verrà sospeso a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata». È quanto prevede la Bozza del nuovo decreto Covid discusso in queste ore dal Consiglio dei ministri sull’estensione dell’obbligo di Carta verde per scuola e trasporti. «Il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato». Il testo preliminare del decreto legge sembra essere piuttosto chiaro sulle regole che tra poco più di ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) «Tutto il personale della scuola e dell’università dovrà esibire il, in alternativa il rapporto di lavoro verrà sospeso a partire dal quinto giorno di asingiustificata». È quanto prevede ladel nuovoCovid discusso in queste ore dal Consiglio dei ministri sull’estensione dell’di Carta verde per scuola e trasporti. «Il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato». Il testo preliminare dellegge sembra essere piuttosto chiaro sulle regole che tra poco più di ...

Advertising

caroletta71 : RT @Lasiciliaweb: Linea dura con i prof senza green pass: dopo cinque giorni niente stipendio 'Il mancato rispetto sarà considerato assenza… - quaranta_vito : Per tutti i chiusuristi e sceriffi di prima mano, che chiamano libertà e democrazia questa fascistata e stanno gia… - StartMagNews : Fatti, commenti e analisi di esperti e addetti ai lavori sulla bozza di decreto di recepimento della Direttiva Ue 2… - LUCARAIMO1 : RT @notiziedalraimo: AGGIORNATO: Bozza #Decreto, #GreenPass obbligatorio per il personale scolastico e studenti universitari, #tamponi calm… - notiziedalraimo : AGGIORNATO: Bozza #Decreto, #GreenPass obbligatorio per il personale scolastico e studenti universitari, #tamponi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza decreto Green pass: al via il nuovo decreto Per quanto riguarda le attività scolastiche, la bozza del decreto stabilisce che "nell'anno 2021 - 2022 per assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico - ...

Green pass, i prof che non lo hanno saranno senza stipendio dopo 5 giorni Si apre così la bozza del nuovo dl Green pass, ancora in discussione. Il testo, di 10 articoli, ... Lo scrive in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone sul nuovo decreto Green ...

Giustizia, bozza decreto: stretta a comunicazione dei pm sui processi TGCOM Green Pass, nuovo Decreto: obbligo per scuola, università e trasporti Tutte le regole Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge 'Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti', con le nuove ...

Decreto su green pass: obbligo per professori e studenti universitari, la decisione sui trasporti "Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti, con 70 milioni di ...

Per quanto riguarda le attività scolastiche, ladelstabilisce che "nell'anno 2021 - 2022 per assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico - ...Si apre così ladel nuovo dl Green pass, ancora in discussione. Il testo, di 10 articoli, ... Lo scrive in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone sul nuovoGreen ...Tutte le regole Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge 'Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti', con le nuove ..."Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti, con 70 milioni di ...