Barcellona | Messi sparisce già dal sito del club

Una pagina storica si è scritta: Leo Messi non sarà più un calciatore del Barcellona. E il fuoriclasse argentino è già sparito dal sito del club blaugrana che domani alle 11:00 spiegherà le sue ragioni in una conferenza stampa che coinvolgerà il presidente Laporta. Qualcuno ritiene sia solo una mossa per mettere pressione su Tebas. Le prossime settimane chiariranno il futuro della pulce, che per ora non trova più spazio sui canali ufficiali della società.

Glongari : Tensione alle stelle tra #Messi e il #Barcellona dopo che La Liga ha negato l’ok alla registrazione del nuovo contr… - SkySport : ULTIM'ORA UFFICIALE: MESSI NON RINNOVA CON IL BARCELLONA #SkyCalciomercato #Messi #Barcellona - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Messi lascia il #Barcellona - CotecchiaMarco : Messi che va via dal Barcellona. Incredibile... #Messi #Barcellona - LogisticaMax : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… -