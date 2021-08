Barack Obama ci ripensa dopo le polemiche: niente mega party con 700 invitati per i suoi 60 anni, solo una festa con parenti e amici “stretti” (Di giovedì 5 agosto 2021) Barack Obama fa un passo indietro e, dopo le polemiche sulla decisione di organizzare per i suoi 60 anni un mega party da 700 persone tra invitati e personale di servizio, decide di festeggiare il compleanno solo con parenti e amici stretti. “A causa della nuova diffusione della variante Delta la scorsa settimana il presidente e Michelle Obama hanno deciso di ridimensionare in modo significativo la festa“, ha spiegato la portavoce, Hannah ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)fa un passo indietro e,lesulla decisione di organizzare per i60unda 700 persone trae personale di servizio, decide di festeggiare il compleannocon. “A causa della nuova diffusione della variante Delta la scorsa settimana il presidente e Michellehanno deciso di ridimensionare in modo significativo la“, ha spiegato la portavoce, Hannah ...

