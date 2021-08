Alto Adige, l’Isarco in piena fa paura: posizionate barriere a Chiusa per contenere l’acqua. Allerta allagamenti in tutta la zona (video) (Di giovedì 5 agosto 2021) Lungo l’Isarco a Chiusa, in provincia di Bolzano, sono state posizionate delle barriere per trattenere il corso d’acqua del fiume che si è gonfiato fino a fuoriuscire dagli argini. Nel comune dell’Alto-Adige è scattato anche l’allarme della protezione civile con l’invito agli abitanti di rimuovere le loro macchine dai garage sotterranei. tutta la provincia è in stato di Allerta per via dei violenti nubifragi che si sono abbattuti in queste ore, causando frane e allagamenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Lungo, in provincia di Bolzano, sono statedelleper trattenere il corso d’acqua del fiume che si è gonfiato fino a fuoriuscire dagli argini. Nel comune dell’è scattato anche l’allarme della protezione civile con l’invito agli abitanti di rimuovere le loro macchine dai garage sotterranei.la provincia è in stato diper via dei violenti nubifragi che si sono abbattuti in queste ore, causando frane e. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Maltempo in Alto Adige, una frana blocca la statale del Brennero. E scatta l'allerta esondazioni: l'Isarco e l'Adig… - Corriere : Alto Adige, chiuso per 10 giorni l’hotel di lusso «no mask». Disdette per 100 mila euro - chezbabs : Help! @GiulioMarini2 @GandolfoDomini1 @GMarcoLamberti1 @borghi_claudio Alto Adige, centinaia in difesa dell’h… - ilfattovideo : Alto Adige, l’Isarco in piena fa paura: posizionate barriere a Chiusa per contenere l’acqua. Allerta allagamenti in… - AgenziaOpinione : FONDAZIONE GIMBE * MONITORAGGIO 28 LUGLIO – 3 AGOSTO: « POPOLAZIONE OVER 60 CHE NON HA RICEVUTO NESSUNA DOSE DI VAC… -