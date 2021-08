Addio di Valentino Rossi: “Sarò un pilota tutta la vita. Il prossimo anno correrò con le macchine” (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi annuncia il ritiro dalla MotoGP e sigilla così la fine di un’era di sogni, straordinari successi e podi dal sapore storico nel mondo del motociclismo. Il campione dei record ha deciso di lasciare la scena dopo la stagione in corso, e ha parlato della sua scelta nel corso di una conferenza stampa. Il “Dottore” ha salutato tutti con il suo sorriso con un occhio puntato sul futuro, che lo vedrà correre con le macchine dal 2022. Valentino Rossi annuncia il ritiro dalla MotoGP “Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l’ultima metà stagione come pilota ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 agosto 2021)annuncia il ritiro dalla MotoGP e sigilla così la fine di un’era di sogni, straordinari successi e podi dal sapore storico nel mondo del motociclismo. Il campione dei record ha deciso di lasciare la scena dopo la stagione in corso, e ha parlato della sua scelta nel corso di una conferenza stampa. Il “Dottore” ha salutato tutti con il suo sorriso con un occhio puntato sul futuro, che lo vedrà correre con ledal 2022.annuncia il ritiro dalla MotoGP “Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l’ultima metà stagione come...

