Vegetazione in fiamme sulla Via del Mare: evacuate alcune case ad Agropoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Paura, oggi pomeriggio, nel Cilento , dove un incendio è divampato a ridosso della Via del Mare , la strada che collega Agropoli con gli altri comuni della costa cilentana. Le fiamme, alimentate dal ...

emergenzavvf : 243 interventi in corso dei #vigilidelfuoco per fronteggiare gli #incendi boschivi. Nelle immagini il lavoro del… - emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco sono impegnati su 240 incendi di vegetazione. Maggiori criticità a Scanzano Jonico (MT), ev… - salernotoday : Vegetazione in fiamme sulla Via del Mare: evacuate alcune case ad Agropoli - AnnaMariaPes1 : RT @su_sartadori: Vige il divieto di esercitare la pesca e nell’area ci sono ordigni inesplosi sia in mare che in terra. Ordigni che, nel 2… - EcoAltoMolise : Ottanta ettari di vegetazione in fumo, solo il canadair doma le fiamme a Pietracupa -

Ultime Notizie dalla rete : Vegetazione fiamme Certaldo, boschi e terreni devastati dalle fiamme. Allarme per alcune case A ora risultano distrutti circa nove ettari di vegetazione mentre il vento complica le operazioni ... Alcune abitazioni, che potrebbero essere minacciate dalle fiamme, sono attualmente presidiate.

Vegetazione in fiamme sulla Via del Mare: evacuate alcune case ad Agropoli Le fiamme, alimentate dal vento, hanno bruciato ettari di vegetazione al confine tra i comuni di Agropoli e Laureana Cilento. I soccorsi Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini della ...

Sterpaglie e vegetazione in fiamme a Monterappoli Qui News Empolese Incendio a Certaldo, minacciate alcune abitazioni In fiamme zone boscate e terreni incolti nella zona di Piangrande Inviati di due elicotteri antincendio, mentre a terra un direttore operazioni ha coordinato 15 squadre di volontariato antincendio e v ...

Incendio alla pineta di Focene, non si esclude il dolo FIUMICINO - Potrebbe esserci la mano dell'uomo dietro agli incendi che in questi giorni hanno colpito la pineta di Focene, a ridosso dell'area protetta della Riserva Naturale del litorale romano. Il r ...

