La Sardegna si avvia a raggiungere le 2milioni di somministrazioni anti Covid19(1.872.946 oggi, il 95,2% delle 1.967.099 consegnate), con una percentuale di immunizzazione della popolazione che supra ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinatevi Cagliari "Vaccinatevi", da Cagliari appello su tuta infermiera Trinità di Cagliari. Un messaggio positivo: la scritta vaccinatevi e un sorriso, disegnati sul dorso della tuta che ogni giorno infermieri e medici devono indossare nei reparti per difendersi dal ...

Cagliari, appello social dalla Rianimazione del Ss. Trinità: "Vaccinatevi" ""Vaccinatevi". Lo può solo scrivere la nostra collega della Rianimazione, lo fa perché le parole, ... Il post è d Fabrizio Marcello, capogruppo Pd al Comune di Cagliari e infermiere nell'ospedale di Is ...

