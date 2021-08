Tutino via da Napoli con un ‘record’: ecco quanto incasserà De Laurentiis (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gennaro Tutino va a Parma e lascia Napoli. Il calciatore a 25 anni ha deciso di cambiare definitivamente aria, lui che ha un record singolare: non ha mai giocato una partita ufficiale con la maglia del Napoli, nonostante militi nella società azzurra da quando aveva 12 anni. A 17 anni, come scrive Il Mattino, aveva già impressionato Benitez ma è mai riuscito a guadagnarsi la fiducia totale di uno dei tecnici passati in azzurro. Prestiti e ancora prestiti per Tutino che ora ha deciso di andare a Parma. La voglia di restare stabilmente in una squadra è stata tanto, al punto che è stato lo stesso Tutino a ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gennarova a Parma e lascia. Il calciatore a 25 anni ha deciso di cambiare definitivamente aria, lui che ha un record singolare: non ha mai giocato una partita ufficiale con la maglia del, nonostante militi nella società azzurra da quando aveva 12 anni. A 17 anni, come scrive Il Mattino, aveva già impressionato Benitez ma è mai riuscito a guadagnarsi la fiducia totale di uno dei tecnici passati in azzurro. Prestiti e ancora prestiti perche ora ha deciso di andare a Parma. La voglia di restare stabilmente in una squadra è stata tanto, al punto che è stato lo stessoa ...

