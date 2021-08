Tra afa e temporali | Italia divisa | meteo fino a venerdì 6 agosto

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel corso dei prossimi giorni l’sarà ancoratra caldo africanoa 43°C sulle regioni meridionali e improvvisiche insisteranno ancora al Nord. Il team del sito www.il.it comunica che dopo un mercoledì a tratti estremo al Nord, con nuove occasioni per fenomeni temporaleschi anche molto forti tra Lombardia e Piemonte, Giovedì il fronte temporalesco muoverà il suo baricentro verso levante, disegnando un quadro atmosferico ancora parecchio incerto sulla Lombardia e un po’ su tutto il comparto del Triveneto. In mattinata locali rovesci potranno localmente colpire il Levante ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra afa

Nonstante l'afa in circa mille si sono radunati in piazza San Gaetano alla chiesa di San Lorenzo per i funerali ... Il carro funebre ha attraversato via dei Tribunali tra la folla in lacrime e i ...Un focolaio Covid è stato accertato in un campo scout a Noci, nel Barese. Lo rende noto il sindaco Domenico Nisi con un post su Facebook. (ANSA) ...