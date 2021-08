Torino | canalina si stacca dal cavalcavia in tangenziale | traffico in tilt

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti in transito sulladi: nei pressi dello svincolo di Vadò unasi èta daled è finita sulla carreggiata. Credit: Justin Sullivan/Getty ImagesPaura e confusione nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 4 agosto, sullasud di, dove all’altezza dello svincolo di Vadò una grossacontenente cavi elettrici, forse di fibra ottica, si èta dalfinendo sulla carreggiata. A segnalare ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino canalina

... mercoledì 4 agosto, intorno alle 7, sulla tangenziale diall'altezza di Moncalieri, in direzione nord, da un ponte si è staccata una lastra, probabilmente una, generando estremi ...... a Trofarello, per il distacco e la conseguente caduta di unada un ponte nella prima ... Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale die gli ...Nei pressi dello svincolo di Vadò, lungo la tangenziale di Torino, una canalina si è staccata dal cavalcavia ed è finita sulla carreggiata.La tangenziale di Torino è chiusa questa mattina all'altezza dello svincolo di Vadò, a Trofarello, per una canalina che si staccata dal viadotto ed è finita sulla carreggiata. Nessun veicolo è stato c ...