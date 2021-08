Tokyo2020. Delusione nel fondo. Bruni arriva 14ma: ho sofferto, sono dispiaciuta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sconfitti nei quarti gli azzurri del basket e del volley. Oro per Tita e Banti nella vela. Oggi Italia in finale nel ciclismo su pista: oro o argento sicuri Leggi su rainews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sconfitti nei quarti gli azzurri del basket e del volley. Oro per Tita e Banti nella vela. Oggi Italia in finale nel ciclismo su pista: oro o argento sicuri

Advertising

AleAntinelli : Onore all’Argentina. È inutile girarci intorno la delusione è enorme perché era un quarto alla nostra portata. I pr… - Coninews : Lucy e il suo bronzo! ???? Dopo la delusione per il quarto posto a squadre alle Olimpiadi di Rio 2016, in Giappone… - Coninews : Felice come non mai. ?? La delusione per i 1500 sl è solo un ricordo, oggi con il bronzo negli 800 sl Simona… - andreastoolbox : Tokyo2020. Delusione nel fondo. Bruni arriva 14ma: ho sofferto, sono dispiaciuta - Rai News - InterCLAzionale : RT @7princ_8: Atleti in piedi alle 3.00, arrivano al Parco Marino dove disputano la gara alle 4.30, iniziano la gara alle 6.30 e le testate… -