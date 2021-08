Sul tetto del mondo: oro dal ciclismo nell’inseguimento a squadre e record del mondo (Di mercoledì 4 agosto 2021) È oro! È oro! Il sesto oro dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo arriva dal ciclismo su pista e, in particolare, dall’inseguimento a squadre. A distanza di 24 ore dal clamoroso record del mondo fatto registrare ieri nella semifinale con la Nuova Zelanda con il tempo stratosferico di 3? 42? 307, il quartetto capitanato da Filippo Ganna e completato da Francesco Lamon, Simone Consonni e Joanathan Milan ha completato la propria Olimpiade da sogno centrando un’incredibile medaglia d’oro. Una rimonta incredibile dopo essere stati sotto di 7 decimi a tre giri dal termine e un nuovo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) È oro! È oro! Il sesto oro dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo arriva dalsu pista e, in particolare, dall’inseguimento a. A distanza di 24 ore dal clamorosodelfatto registrare ieri nella semifinale con la Nuova Zelanda con il tempo stratosferico di 3? 42? 307, il quarcapitanato da Filippo Ganna e completato da Francesco Lamon, Simone Consonni e Joanathan Milan ha completato la propria Olimpiade da sogno centrando un’incredibile medaglia d’oro. Una rimonta incredibile dopo essere stati sotto di 7 decimi a tre giri dal termine e un nuovo ...

Sul tetto del mondo: oro dal ciclismo nell’inseguimento a squadre e record del mondo Una rimonta incredibile dopo essere stati sotto di 9 decimi e un nuovo record del mondo: la nuova medaglia d'oro dall'inseguimento a squade ...

