Strane | ridicolo L' ultimo schiaffo a Jacobs

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L'ex campione giamaicano Usain Bolt ha puntato il dito contro le scarpe diche lo avrebbero aiutato nella sua prestazione definendole come un'innovazione "strana ed ingiusta". In realtà, non c'è nulla di illegale: ecco perché

Advertising

CorSport : #Bolt attacca #Jacobs: 'Ha usato scarpe strane. E' ridicolo' - Vamor711 : @RICCO_FEDE_J L ho letto qua.. oddio anche loro ne dicono di cazzate.. 'Bolt: 'Jacobs ha usato scarpe strane. E' ri… - LuigiBevilacq17 : RT @CorSport: #Bolt attacca #Jacobs: 'Ha usato scarpe strane. E' ridicolo' - infoitsport : Jacobs vince l'oro, Bolt: 'Ha usato scarpe strane, ridicolo' - infoitsport : Bolt: 'Jacobs ha usato scarpe strane. E' ridicolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Strane ridicolo

"Scarpe" Il giamaicano, infatti, ha criticato l'utilizzo delle scarpe di Jacobs perché avrebbero un'innovazione " strana ed ingiusta " ed " al limite del", perchè a suo ...... anche dal neo campione olimpico Jacobs , a suo dire una innovazione " strana ed ingiusta " ed " al limite del", perchè a suo dire capaci di aiutare troppo la prestazione dell'atleta che le ...L'ex campione giamaicano Usain Bolt ha puntato il dito contro le scarpe di Jacobs che lo avrebbero aiutato nella sua prestazione definendole come un'innovazione "strana ed ingiusta". In realtà, non c' ...Jacobs è riuscito a vincere solo grazie ad un trucco? La pensa più o meno così un esperto in quanto a velocità, niente meno che Usain Bolt.