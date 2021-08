Advertising

motosprint : SSP600, a Most è nuova sfida tra #Aegerter e #Odendaal -

Motosprint.it

Già forte e competitivo nelle prime uscite, leggermente smarrito ad Assen, l'alto campione in carica del CIV Supersport arriva aper fare grandi cose. Lo svantaggio di dover imparare la pista ...Il tedesco ha infatti già corso acirca un mese e mezzo fa in occasione della tappa dell'IDM, è primo in classifica nella serie nazionale e godrà del supporto tecnico di GMT94. Discorso analogo ...Su quattro round completati, lo svizzero ha vinto 5 gare, il sudafricano 3. Dominique guida la classifica, ma Steven è pronto al contrattacco. A parità di Yamaha, le due R6 si contendono il titolo. Ka ...Sul circuito ceco su cui si correrà questo fine settimana, la Supersport 600 avrà alcune special guest provenienti da vari campionati: Vostatek, Mrkyvka, Hobelsberger, Vugrinec e Lahti ...