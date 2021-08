San Vitaliano, lite in strada finisce nel sangue: quattro arresti (Di mercoledì 4 agosto 2021) San Vitaliano: dopo una lite notturna a colpi di tirapugni e coltellate i Carabinieri hanno arrestato quattro persone per tentato omicidio. 40enne in prognosi riservata. Questa notte a San Vitaliano i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale Stazione hanno arrestato 4 persone tra i 46 e i 31 anni Leggi su 2anews (Di mercoledì 4 agosto 2021) San: dopo unanotturna a colpi di tirapugni e coltellate i Carabinieri hanno arrestatopersone per tentato omicidio. 40enne in prognosi riservata. Questa notte a Sani Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale Stazione hanno arrestato 4 persone tra i 46 e i 31 anni

Advertising

ultimenews24 : In 4 contro uno durante una lite che è degenerata, facendo finire un 40enne in spedale in prognosi riservata. Quest… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: San Vitaliano, pugni e coltellate: arrestate 4 persone per tentato omicidio - repubblica : San Vitaliano, pugni e coltellate: arrestate 4 persone per tentato omicidio - agro24tw : Napoli, a San Vitaliano lite finisce nel sangue: quattro arresti - Napolitanteam : San Vitaliano: Lite finisce nel sangue. Carabinieri arrestano 4 persone per tentato omicidio -… -