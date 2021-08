Ronzulli: 'Non ci sono i numeri per il ddl Zan, colpa del Pd se non sarà legge' (Di mercoledì 4 agosto 2021) La strategia della destra è chiara: svuotare la rifoprma Zan e poi dare la colpa alla sinistra "Il centrodestra ha presentato una sua proposta, a mia prima firma, per il contrasto dell`omotransfobia. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 agosto 2021) La strategia della destra è chiara: svuotare la rifoprma Zan e poi dare laalla sinistra "Il centrodestra ha presentato una sua proposta, a mia prima firma, per il contrasto dell`omotransfobia. ...

Advertising

globalistIT : - vaniacavi : Ronzulli certa di stare ancora sul seggiolone nel DOPODRAGHI non rimarrà nulla di questa satanica XVIII LEGISLATURA #omnibusla7 - decidetevi : #Omnibusla7 Ronzulli nel 2023 FI non ci sarà più o se va bene sarà ridotta ad un 2/3% - arelis888 : Ronzulli non dice la verità quando sostiene che 'i casi di omotransfobia sono solo 138 all'anno', perché sono solo… - linetta53 : #omnibusla7 la cialtrona @claudiafusani non si ferma mai vs Salvini coadiuvata dalla badante di @berlusconi #ronzulli -