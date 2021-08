Per DHL non solo droni: appena acquistata una flotta da 12 aerei cargo totalmente elettrici (Di mercoledì 4 agosto 2021) DHL Express si vota alla distribuzione e consegna delle merci attraverso un sistema a emissioni zero. In questa ottica ha ordinato ad Eviation, produttore di velivoli elettrici con sede a Seattle, nello Stato di Washington negli Stati Uniti, una flotta di 12 velivoli denominati Alice destinati al cosiddetto “feederaggio”. DHL Express (Adobe Stock)Con feederaggio si intende il trasporto di merci containerizzate verso paesi esteri che vengono poi scaricate in un porto nazionale dal vettore principale, anch’esso estero, il quale demanda la prosecuzione del viaggio al successivo porto italiano di destinazione ad un sub vettore feeder estero che, con ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) DHL Express si vota alla distribuzione e consegna delle merci attraverso un sistema a emissioni zero. In questa ottica ha ordinato ad Eviation, produttore di velivolicon sede a Seattle, nello Stato di Washington negli Stati Uniti, unadi 12 velivoli denominati Alice destinati al cosiddetto “feederaggio”. DHL Express (Adobe Stock)Con feederaggio si intende il trasporto di merci containerizzate verso paesi esteri che vengono poi scaricate in un porto nazionale dal vettore principale, anch’esso estero, il quale demanda la prosecuzione del viaggio al successivo porto italiano di destinazione ad un sub vettore feeder estero che, con ...

Advertising

Insideevsitalia : DHL ordina 12 aerei elettrici per le consegne: ecco come sono - Paoblog : @AndreaPagani_ Ed ancora aspetto il bollettino di DHL per la consegna. Io chiudo domani, vedano loro. L'altra volta… - LeonardoBalda : Uh, Renzi dice che la gente deve soffrire, poi però i renziani si spediscono le valige con DHL quando vanno in viag… - Paoblog : 3 . Così mandano DHL a prenderli per poi spedirli in Egitto. L'altra volta per del materiale molto urgente ci hanno… - se_afor : Carburanti marini sostenibili: impegno Dhl Global Forwarding per riduzione emissioni entro 2050 -