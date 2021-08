Nuoto di fondo | Olimpiadi Tokyo | Fabrizio Antonelli sulle possibilità di Paltrinieri | “Lui darà tutto | poi vedremo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’appuntamento è fissato per 23.30 italiane di oggi, quando in Giappone sarà già domani (ore 06.30). La partenza della 10 km dimaschile in acque libere, prova valida per ledi, sarà accompagnata da un punto di domanda: come starà Gregorio? Un quesito a cui non è semplice fornire una risposta. Greg deve fare i conti con una condizione fisica tutt’altro che eccellente per via di una mononucleosi che ne ha fortemente condizionato le prestazioni a un mese dai Giochi. Per questo, l’argento negli 800 stile libero ha i crismi del miracolo sportivo ed è la rappresentazione della grandezza di un ...