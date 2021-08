“Mostrateci il Green Pass e vi mostreremo molto di più”. L’iniziativa di Palazzo Reale di Napoli

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Da venerdì 6 agosto per visitare l’Appartamento Storico deldisarà necessario il, come in tutti i luoghi della cultura italiani. “solo ile vidi più” è una promessa rivolta a coloro che visitano il Museo, rispettando tutte le normative di legge. La comunicazione è iniziata già da martedì scorso sui canali social del Museo rilanciando con uno slogan che promette di mostrare tutte le bellezze dell’Appartamento Storico, dallo Scalone d’Onore al Teatro di ...

Advertising

pengueraffaele : Mostrateci il Green Pass e vi mostreremo molto di più: le meraviglie del Palazzo Reale di Napoli - napolicittametr : Metronapoli - Palazzo Reale di Napoli, “Mostrateci solo il Green Pass e vi mostreremo molto di più”… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostrateci Green

Il Denaro

Da venerdì 6 agosto per visitare l’Appartamento Storico del Palazzo Reale di Napoli sarà necessario il Green Pass, come in tutti i luoghi della cultura italiani. “Mostrateci solo il Green Pass e vi mo ...Si avvicina il 6 agosto, giorno a partire dal quale in tutti i musei e luoghi della cultura sarà necessario, insieme al biglietto, esibire la certificazione verde che attesta l’effettuazione del vacci ...