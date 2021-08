Måneskin e Iggy Pop canteranno insieme “I Wanna be Your Slave” (Di mercoledì 4 agosto 2021) i Måneskin e Iggy Pop faranno un singolo insieme. Arriva la conferma ufficiale. “Måneskin gave me a big hot buzz” ha dichiarato il cantante rock. Iggy Pop canterà insieme ai giovanissimi Måneskin il singolo “I Wanna Be Your Slave”. La band l’aveva anticipato due giorni fa sul suo profilo Instagram, dove aveva pubblicato il frammento di una videochiamata con il rocker. Adesso arriva la notizia ufficiale. i Måneskin pubblicheranno una nuova versione di “I Wanna Be Your ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) iPop faranno un singolo. Arriva la conferma ufficiale. “gave me a big hot buzz” ha dichiarato il cantante rock.Pop canteràai giovanissimiil singolo “IBe”. La band l’aveva anticipato due giorni fa sul suo profilo Instagram, dove aveva pubblicato il frammento di una videochiamata con il rocker. Adesso arriva la notizia ufficiale. ipubblicheranno una nuova versione di “IBe...

Advertising

RollingStoneita : Adesso è ufficiale: i Måneskin e Iggy Pop faranno un singolo insieme - rockonitalia : MÅNESKIN esce venerdi 6 agosto la nuova versione di “I Wanna be your Slave” featuring Iggy Pop #maneskin #iggypop - sonomusicgroup : Måneskin, è tutto vero: fuori il 6 agosto “I Wanna Be Your Slave” con Iggy Pop - Blackre28298349 : RT @RockRebelMag: #Måneskin & #IggyPop: “I Wanna Be Your Slave” esce il 6 agosto un’inedita, straordinaria versione del singolo @thisismane… - LadyNorin88 : Come ho reagito alla notizia dei Måneskin che collaborano con Iggy Pop -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin Iggy Maneskin e Iggy Pop, I wanna be your slave: in arrivo la loro canzone Afferma Iggy Pop "Måneskin gave me a big hot buzz" "È stato un onore lavorare con Iggy Pop" raccontano i Måneskin "Sentirlo cantare 'I WANNA BE YOUR SLAVE', sapere che gli piace la nostra musica e ...

I wanna be your slave, Maneskin e Iggy Pop: la nuova versione dal 6 agosto 2021 ... proprio in questi minuti, ecco la soluzione dell'enigma: il nuovo singolo avrà una rivisitazione con la voce di Iggy Pop.

Eurovision Song Contest 2021, tutte le foto dell’esibizione e della vittoria dei Maneskin Sky Tg24 AffermaPop "gave me a big hot buzz" "È stato un onore lavorare conPop" raccontano i"Sentirlo cantare 'I WANNA BE YOUR SLAVE', sapere che gli piace la nostra musica e ...... proprio in questi minuti, ecco la soluzione dell'enigma: il nuovo singolo avrà una rivisitazione con la voce diPop.