Laura Chiatti fa una dedica d’amore per il suo Marco Bocci (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laura Chiatti smentisce le voci di crisi con un messaggio appassionato per il compleanno dell’attore. Li davano in crisi e lei in poche mosse ha zittito tutti. Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati da sette anni e hanno due bellissimi figli Pablo ed Enea. Da qualche tempo si rincorrono voci di amore al capolinea, Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 4 agosto 2021)smentisce le voci di crisi con un messaggio appassionato per il compleanno dell’attore. Li davano in crisi e lei in poche mosse ha zittito tutti.sono sposati da sette anni e hanno due bellissimi figli Pablo ed Enea. Da qualche tempo si rincorrono voci di amore al capolinea,

Advertising

GossipItalia3 : Laura Chiatti: in poche mosse “social” zittisce le voci sulla crisi con Marco Bocci #gossipitalianews - lorenzaswift13 : Notifica notizie di Google: SCOPRI LE PAROLE CHE LAURA CHIATTI HA DEDICATO AL FIDANZATO PER IL COMPLEANNO No Goog… - zazoomblog : Marco Bocci-Laura Chiatti aria di crisi in famiglia? Arriva l’annuncio - #Marco #Bocci-Laura #Chiatti #crisi - statodelsud : Marco Bocci, Laura Chiatti smentisce su Instagram le voci sulla loro crisi - Pino__Merola : Marco Bocci, Laura Chiatti smentisce su Instagram le voci sulla loro crisi -