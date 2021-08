La Spezia, soccorsi due ciclisti durante un’escursione con le ebike (Di mercoledì 4 agosto 2021) LA Spezia – Nella tarda serata del 3 agosto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato sono intervenuti nel comune di Borghetto di Vara, in località Cassana, per un soccorso a due ciclisti in zona boschiva. Due ragazzi di nazionalità belga durante una escursione con le loro ebike, hanno perso le tracce del sentiero che stavano seguendo e trovandosi in difficoltà hanno allertato i soccorsi. A causa delle poche ore di luce a disposizione per la ricerca e della zona particolarmente impervia, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, il quale una volta intervenuto ha ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) LA– Nella tarda serata del 3 agosto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato sono intervenuti nel comune di Borghetto di Vara, in località Cassana, per un soccorso a duein zona boschiva. Due ragazzi di nazionalità belgauna escursione con le loro, hanno perso le tracce del sentiero che stavano seguendo e trovandosi in difficoltà hanno allertato i. A causa delle poche ore di luce a disposizione per la ricerca e della zona particolarmente impervia, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, il quale una volta intervenuto ha ...

