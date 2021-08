Green pass, spunta l'ipotesi di obbligatorietà per il personale scolastico (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'obbligo potrebbe arrivare su tavolo del governo anche se, al momento, nulla è deciso. In attesa della cabina di regia e del Cdm, allo studio ci sarebbero le nuove misure per la scuola e i trasporti. L'incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, dell'85% circa Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'obbligo potrebbe arrivare su tavolo del governo anche se, al momento, nulla è deciso. In attesa della cabina di regia e del Cdm, allo studio ci sarebbero le nuove misure per la scuola e i trasporti. L'incidenza di vaccinati tra insegnanti eè già altissima, dell'85% circa

