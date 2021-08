Federica Pellegrini entra a far parte della commissione del Cio in quota atleti

(Di mercoledì 4 agosto 2021)diventa membro del Cio in rappresentanza degliche hanno votato al Villaggio Olimpico. Con 1658 voti, l'olimpionica azzurra nei 200 sl è la terza atleta per votazioni: primo ...

Coninews : Federica #Pellegrini è un nuovo membro del CIO. La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti de… - Eurosport_IT : LA DIVINA È UN NUOVO MEMBRO DEL CIO! ?? Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Ol… - LiaCapizzi : Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione Atleti del CIO. Con Pau Gasol, Maja Wloszczowska (ciclismo),… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Federica #Pellegrini è un nuovo membro del CIO. La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato… - pixel_di : ?? #Pellegrini ???? ..brava Federica, hai raccolto tutto quello che potevi pigliarti, sei stata molto in gamba de… -

al Cio Intantoè stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e ...diventa membro del Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio Olimpico. Con 1658 voti, l'olimpionica azzurra nei 200 sl è la terza atleta per votazioni: primo ...La Divina è stata votata come terza atleta alle spalle del cestista spagnolo Pau Gasol e della ciclista polacca Maja Martina Wloszczowska.L’Italia è medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Nella finale il quartetto azzurro ha superato la Danimarca. La nazionale di volley femminile eliminata ...