Advertising

Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Covid, la creatrice di AstraZeneca diventa una Barbie: 'Ispirerò le nuove generazioni di bambine' #AstraZeneca https:… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, la creatrice di AstraZeneca diventa una Barbie: 'Ispirerò le nuove generazioni di bambine' #AstraZeneca https:… - MediasetTgcom24 : Covid, la creatrice di AstraZeneca diventa una Barbie: 'Ispirerò le nuove generazioni di bambine' #AstraZeneca… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid creatrice

Sarah Gilbert, vaccinologa britannica co -del vaccino AstraZeneca, diventa una Barbie. ...del prestigioso istituto Jenner all'università di Oxford e 'madre' del primo vaccino anti -......Barbie per la generazione. L'azienda di produzione Mattel (con sede centrale in California ) ha creato un nuovo modello che raffigura Sarah Gilbert , la scienziata britannica co -...Arriva una “Barbie” per la generazione Covid. L'azienda di produzione Mattel (con sede centrale in California) ha creato un nuovo modello che raffigura ...Una bambola vaccinologa con le fattezze di Sarah Gilbert: è la nuova iniziativa di Mattel, "un riconoscimento ai sacrifici affrontati da coloro che lavorano in prima fila per contrastare la pandemia" ...